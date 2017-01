сегодня



Даты выступлений EMPEROR в 2017 EMPEROR опубликовали даты выступлений на 2017 год, в ходе которых будет целиком исполняться материал "Anthems To The Welkin At Dusk":



June

16 - Hellfest - Clisson, France

17 - Graspop - Desssel, Belgium

23 - Tons Of Rock - Halden, Norway



July

1 - Rockfest - Barcelona, Spain



August

3 to 5 - Wacken Open Air - Wacken, Germany (exact date and stage tba)

9 to 12 - Brutal Assault - Jaromer, Czech Republic (exact date and stage tba)











