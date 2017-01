сегодня



Вышло переиздание CYCLONE TEMPLE Divebomb Records на двойном CD переиздали дебютную работу CYCLONE TEMPLE "I Hate Therefore I Am", которая дополнена ранее нереализованными концертными записями и демо "Land Of The Greed, Home Of The Depraved":



Land Of The Greed, Home Of The Depraved (Demo - 1989)

“Sister (Until We Meet Again)”

“In God We Trust”

“March For Me - Die For Me”

“Public Enemy”

“Why”

“Drug Of The Masses”

“Born To Lose”

“Silence So Loud”



Building Errors In The Machine (Demo - 1991)

“Drug Of The Masses”

“Down The Drain”

“Me, Myself & I”



Live Hatred (Captured at Alrosa Villa - Columbus, OH)

“I Hate Therefore I Am”

“Words Are Just Words”





