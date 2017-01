все новости группы







4 янв 2017 : Новая песня PESTIFER



Новая песня PESTIFER "Mars Exult", новая песня португальской дэт металл группы PESTIFER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Execration Diatribes", выход которого запланирован на 14 февраля:



“March Of The Dead Orchestra”

“Mars Exult”

“Brutal Eruption Of Chaos”

“Dark Dimensions”

“Enslavement Of God”

“Awaken By Death”

“Nothing Remains”

“Riding The Storms Of Hate MMXVI”

