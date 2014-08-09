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Рассказ о промо-туре METALLICA в Калифорнии Семиминутное видео, рассказывающее о том, как для METALLICA прошел промотур по Южной Калифорнии, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили с 12 по 16 декабря.















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