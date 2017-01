сегодня



Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной BLAZE BAYLEY выпустит новую работу, сиквел "Infinite Entanglement", получившую название "Endure And Survive (Infinite Entanglement Part II)", третьего марта на Blaze Bayley Recording. Обложку для альбома создал Andreas Sandberg. Запись материала проходила с октября по декабрь в Robannas Studios, Birmingham, продюсерами были Blaze Bayley и Chris Appleton, сведение проводил Miguel Seco, мастеринг Ade Emsley (IRON MAIDEN, TANK, PHIL CAMPBELL).



Трек-лист:



01. Endure And Survive

02. Escape Velocity

03. Blood

04. Eating Lies

05. Destroyer

06. Dawn Of The Dead Son

07. Remember

08. Fight Back

09. The World Is Turning The Wrong Way

10. Together We Can Move The Sun















