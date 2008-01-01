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Успехи в чартах NIGHTWISH Новый концертный релиз NIGHTWISH, "Vehicle Of Spirit", показал следующие результаты в чартах:



#1: Finland

#1: Germany

#1: Sweden

#2: Switzerland

#3: Netherlands

#5: Austria

#9: Belgium

#10: Spain

#15: France















+4 -1



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