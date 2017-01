сегодня



Новый материал ACT OF DEFIANCE обретает форму Группа ACT OF DEFIANCE, в состав которой входят бывшие участники MEGADETH Shawn Drover и Chris Broderick, а также бывший вокалист SCAR THE MARTYR Henry Derek Bonner и басист SHADOWS FALL Matt Bachand, активно работает над новым материалом, релиз которого планируется на этот год. Недавно Shawn в своем сообщении на Facebook сказал, что закончил работать над третьим треком и очень доволен на этот счёт, в то время как у Chris'a в разной стадии находятся ещё пять композиций, и что-то есть ещё и у Matt'a, добавив, что всё звучит «очень сильно (и тяжело, естественно!)».















