сегодня



Новый альбом KXM выйдет весной Группа KXM, в состав которой входят барабанщик Ray Luzier (KORN), басист/вокалист Doug Pinnick (KING'S X) и гитарист George Lynch (LYNCH MOB, DOKKEN), выпустит новую работу, получившую название "Scatterbrain", 17 марта на Rat Pak Records. Запись проходила в студии Steakhouse, North Hollywood, California. Продюсером материала был Chris "The Wizard" Collier (FLOTSAM AND JETSAM, PRONG, LAST IN LINE).



Трек-лист:



01. Scatterbrain

02. Breakout

03. Big Sky Country

04. Calypso

05. Not A Single Word

06. Obsession

07. Noises In The Sky

08. Panic Attack

09. It's Never Enough

10. True Deceivers

11. Stand

12. Together

13. Angel















+0 -1



просмотров: 116