сегодня



TONY IOMMI подарил родному городу песню TONY IOMMI написал специальное произведение для главного собора Бирмингема, пятиминутный трек "How Good It Is", в котором он сыграл на акустике, а тексты этого произведения были вдохновлены 133 псалмом.























+7 -0



( 2 ) просмотров: 790