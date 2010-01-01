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все новости группы
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Iommi
6 янв 2017 :
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TONY IOMMI подарил родному городу песню
9 дек 2016 :
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TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям»
10 авг 2016 :
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TONY IOMMI о здоровье
29 мар 2016 :
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TONY IOMMI исполняет композицию BLACK SABBATH
5 мар 2016 :
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TONY IOMMI планирует работу с Tony Martin'ом
20 дек 2015 :
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TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео
21 окт 2015 :
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TONY IOMMI получил специальную награду: видео
20 окт 2015 :
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TONY IOMMI получил специальную награду
18 май 2015 :
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TONY IOMMI о трибьюте
13 май 2015 :
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TONY IOMMI польщён выпуском трибьюта
19 апр 2015 :
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Бывшие участники BLACK SABBATH, BOSTON записывают песню для трибьюта IOMMI
10 апр 2015 :
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TONY IOMMI: «Если у вас однажды обнаружили что-то типа лимфомы, страх о том, что она вернётся, никогда не пройдёт»
9 мар 2015 :
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TONY IOMMI закотировал кавер-версию "War Pigs"
7 мар 2015 :
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Семплы с трибьюта TONY IOMMI
6 мар 2015 :
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TONY IOMMI обратился к президенту Индонезии
3 мар 2015 :
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TONY MARTIN, VINNY APPICE, MARK BOALS на трибьюте TONY IOMMI
11 янв 2015 :
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TONY IOMMI не уверен, что проживёт долго
31 окт 2014 :
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TONY IOMMI написал музыку для "CSI"
30 сен 2014 :
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TONY IOMMI начал работать учителем
15 июл 2014 :
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TONY IOMMI не против записать что-то с TOM'ом JONES'ом
6 янв 2014 :
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TONY IOMMI о здоровье
13 апр 2013 :
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TONY IOMMI рассказал о своих планах по совместной работе с BRIAN'oм May'ем
21 мар 2013 :
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Видео на песню TONY IOMMI
8 мар 2013 :
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TONY IOMMI о том, как его песня попала на Евровидение
4 мар 2013 :
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TONY IOMMI стал одним из авторов песни для Евровидения
15 фев 2013 :
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Tony Iommi Brian May планируют выпустить совместный альбом?
19 дек 2012 :
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Фрагменты мемуаров TONY IOMMI
5 ноя 2012 :
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WENDY DIO: 'Я расплакалась, когда узнала, что у TONY IOMMI рак'
10 ноя 2011 :
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TONY IOMMI сказал, что BLACK SABBATH подумывали сделать мюзикл
19 окт 2011 :
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TONY IOMMI о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом
24 авг 2011 :
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TONY IOMMI в программе VH1 CLASSIC
24 дек 2010 :
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Поздравления от Tony Iommi
23 дек 2010 :
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TONY IOMMI рассказал о новой музыке и сочинении “Paranoid”
9 дек 2010 :
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TONY IOMMI записывает вторую песню для Армении
26 ноя 2010 :
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TONY IOMMI продолжает работать
13 окт 2010 :
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TONY IOMMI: "Я вновь схожу с ума, создавая множество новых риффов"
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сегодня
TONY IOMMI подарил родному городу песню
TONY IOMMI написал специальное произведение для главного собора Бирмингема, пятиминутный трек "How Good It Is", в котором он сыграл на акустике, а тексты этого произведения были вдохновлены 133 псалмом. |
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L_A
sergej3105
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