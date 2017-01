сегодня



Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE "Love Don't Live Here", новая песня группы JACK RUSSELL'S GREAT WHITE, в состав которой входят бывший вокалист GREAT WHITE Jack Russell, бывший басист GREAT WHITE Tony Montana (как гитарист и клавишник), Dan McNay (MONTROSE) на басу, Robby Lochner (FIGHT) на гитаре и Dicki Fliszar (BRUCE DICKINSON) на ударных, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "He Saw it Comin'", выход которого запланирован на 27 января на Frontiers Music Srl.























