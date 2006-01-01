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Вокалиста QUEENSRŸCHE подвергли резкой критике за размещения картинки с Трампом и Путиным Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre подвергся резкой критике со стороны сторонников Трампа за размещение на Новый Год картинки с Трампом и Путиным (фото доступно ниже). Среди тех, кто не оценил «шутку», был и бывший гитарист VIRGIN STEELE Jack Starr — детали переписки можно найти ниже.











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