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*Thin Lizzy*



6 янв 2017 : 		 Редкости в новом бокс-сете вокалиста THIN LIZZY

5 дек 2016 : 		 VIVIAN CAMPBELL исполняет THIN LIZZY вместе с RICKY WARWICK & THE FIGHTING HEARTS

20 июн 2016 : 		 Видео с выступления THIN LIZZY

20 апр 2016 : 		 Басист AEROSMITH и барабанщик JUDAS PRIEST выступят с THIN LIZZY

12 апр 2016 : 		 Гитарист THIN LIZZY исполнил хиты группы с оркестром

26 янв 2016 : 		 Оригинальный гитарист THIN LIZZY выпускает сольную работу

20 янв 2016 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD в THIN LIZZY

31 июл 2013 : 		 Переиздание "Thunder And Lightning" THIN LIZZY выйдет в сентябре

18 дек 2012 : 		 THIN LIZZY назовут имя новой группы на Рождество

17 дек 2012 : 		 THIN LIZZY вернулись «домой»

2 дек 2012 : 		 SCOTT GORHAM: "Я никогда не смогу отказаться от THIN LIZZY"

1 дек 2012 : 		 Видео с выступления THIN LIZZY

18 сен 2012 : 		 KEVIN SHIRLEY будет продюсировать новый альбом THIN LIZZY

26 июл 2012 : 		 Видео с выступления THIN LIZZY

25 июн 2012 : 		 THIN LIZZY приступают к записи

5 янв 2012 : 		 "Потерянные" записи THIN LIZZY выйдут в этом году

28 июл 2011 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к THIN LIZZY

25 июл 2011 : 		 Видео концерта THIN LIZZY

14 июл 2011 : 		 Видео с выступления THIN LIZZY

5 апр 2011 : 		 THIN LIZZY взяли гитариста GUNS N' ROSES для тура

5 мар 2011 : 		 Книга о THIN LIZZY выйдет в марте

18 фев 2011 : 		 BRIAN ROBERTSON почтил память Гэри Мура

7 фев 2011 : 		 Найдено редкое видео THIN LIZZY

7 фев 2011 : 		 JOHN SYKES о Гэри Муре

7 фев 2011 : 		 Участники THIN LIZZY о смерти GARY MOORE

18 янв 2011 : 		 Редкий трек PHIL'a LYNOTT'a

13 янв 2011 : 		 Виниловая лихорадка THIN LIZZY

8 янв 2011 : 		 THIN LIZZY открыли европейское турне

12 май 2010 : 		 THIN LIZZY представили новый состав

3 июл 2009 : 		 John Sykes ушел из THIN LIZZY

2 окт 2007 : 		 Переиздание THIN LIZZY

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|||| 6 янв 2017

Редкости в новом бокс-сете вокалиста THIN LIZZY

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В 2017 году состоится релиз бокс-сета вокалиста THIN LIZZY Phil'a Lynott'a, в который войдет ранее не публиковавшаяся версия "Dirty Old Town" Ewan MacColl.

THIN LIZZY - New PHIL LYNOTT Box Set To Feature Previously Unheard Recording Of "Dirty Old Town"



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