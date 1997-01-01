6 янв 2017



Редкости в новом бокс-сете вокалиста THIN LIZZY В 2017 году состоится релиз бокс-сета вокалиста THIN LIZZY Phil'a Lynott'a, в который войдет ранее не публиковавшаяся версия "Dirty Old Town" Ewan MacColl.









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