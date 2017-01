6 янв 2017



Переиздание SODOM выйдет зимой 20 января впервые более чем за двадцать лет будет выпущена виниловая версия шестого альбома SODOM, "Get What You Deserve", которая в качестве бонусов будет содержать материал ЕР "Aber bit mit Sahn":



Side A

"Get What You Deserve"

"Jabba The Hutt"

"Jesus Screamer"

"Delight In Slaying"

"Die Stumme Ursel"



Side B

"Freaks Of Nature"

"Eat Me"

"Unbury The Hatchet"

"Into Perdition"

"Sodomized"



Side C

"Fellows In Misery"

"Tribute To Moby Dick" (Instrumental)

"Silence Is Consent"

"Erwachet"

"Gomorrah"



Side D

"Angel Dust" (Venom cover)

"Aber bit mit Sahne" (3:14) *bonus track

"Sodomized" (EP version) (2:37) *bonus track

"Abuse" (1:43) *bonus track

"Skinned Alive '93" (2:30) *bonus track









