6 янв 2017 : Новое видео MALACODA



6 янв 2017



Новое видео MALACODA “There Will Always Be One”, новое видео группы MALACODA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP "Ritualis Aeterna":



“Penny Dreadful”

“I Got A Letter”

“Pandemonium”

“The Wild Hunt”

“Linger Here”

