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Tengger Cavalry
6 янв 2017
:
Кавер-версия ARCH ENEMY от TENGGER CAVALRY
17 дек 2016
:
Новое видео TENGGER CAVALRY
сегодня
Кавер-версия ARCH ENEMY от
TENGGER CAVALRY
Монгольская фолк металл команда TENGGER CAVALRY опубликовала видео на композицию "Nemesis", в оригинале записанную группой ARCH ENEMY.
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ОлегСлинько
6 янв 2017, 16:18
Tengger Cavalry ниразу не монгольская группа. Они из Пекина, на данный момент и вовсе в нью йорке базируются
Ruin
6 янв 2017, 17:05
Вощет их лидер родом из Внутренней Монголии, так что вполне монгольская.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).