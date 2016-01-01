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*Tengger Cavalry*



6 янв 2017 : 		 Кавер-версия ARCH ENEMY от TENGGER CAVALRY

17 дек 2016 : 		 Новое видео TENGGER CAVALRY

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Кавер-версия ARCH ENEMY от TENGGER CAVALRY

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Монгольская фолк металл команда TENGGER CAVALRY опубликовала видео на композицию "Nemesis", в оригинале записанную группой ARCH ENEMY.

Nomadic Mongolian Folk Metallers TENGGER CAVALRY Release Cover Of ARCH ENEMY Classic





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ОлегСлинько
6 янв 2017, 16:18		Tengger Cavalry ниразу не монгольская группа. Они из Пекина, на данный момент и вовсе в нью йорке базируются

Ruin
6 янв 2017, 17:05		Вощет их лидер родом из Внутренней Монголии, так что вполне монгольская.


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