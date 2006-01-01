Фраза, имя группы
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все новости группы
Immolation
7 янв 2017
:
Трейлер нового альбома IMMOLATION
19 дек 2016
:
Трейлер нового альбома IMMOLATION
15 дек 2016
:
Новая песня IMMOLATION
17 ноя 2016
:
Винилы IMMOLATION выйдут зимой
16 сен 2016
:
IMMOLATION завершают работу над альбомом
24 фев 2014
:
Музыканты IMMOLATION, INTRONAUT на сольной работе KARYN CRISIS
8 май 2013
:
IMMOLATION о Джеффе Ханнемане
26 апр 2013
:
Видео с текстом от IMMOLATION
20 апр 2013
:
Трейлер нового альбома IMMOLATION
9 апр 2013
:
Новая песня IMMOLATION
28 мар 2013
:
Видео с текстом от IMMOLATION
27 мар 2013
:
Новая песня IMMOLATION
9 мар 2013
:
Трейлер нового альбома IMMOLATION
5 мар 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома IMMOLATION
22 фев 2013
:
Новый альбом IMMOLATION выйдет в мае
16 авг 2012
:
IMMOLATION заканчивают работу над альбомом
6 окт 2011
:
Новая песня IMMOLATION
6 окт 2011
:
Новый ЕР IMMOLATION
19 июл 2011
:
Новое видео IMMOLATION
11 дек 2010
:
Видео с выступления IMMOLATION
10 сен 2010
:
Концерт IMMOLATION доступен для прослушивания
26 фев 2010
:
Новый альбом IMMOLATION доступен для прослушивания
25 фев 2010
:
Переиздание IMMOLATION выйдет с бонусным DVD
8 фев 2010
:
Новая песня IMMOLATION
18 янв 2010
:
Новая песня IMMOLATION
27 дек 2009
:
Обложка нового альбома IMMOLATION
9 дек 2009
:
Название и трек-лист нового альбома IMMOLATION
16 ноя 2009
:
IMMOLATION завершили запись альбома
27 окт 2009
:
IMMOLATION начинают запись нового альбома
29 июн 2009
:
IMMOLATION подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS
26 фев 2007
:
IMMOLATION : новый трек в сети
27 ноя 2006
:
IMMOLATION готовятся записывать новый альбом
7 янв 2017
Трейлер нового альбома
IMMOLATION
IMMOLATION опубликовали трейлер к новому альбому "Atonement", выход которого намечен на 24 февраля на Nuclear Blast.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).