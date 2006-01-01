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*Immolation*



7 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

19 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

15 дек 2016 : 		 Новая песня IMMOLATION

17 ноя 2016 : 		 Винилы IMMOLATION выйдут зимой

16 сен 2016 : 		 IMMOLATION завершают работу над альбомом

24 фев 2014 : 		 Музыканты IMMOLATION, INTRONAUT на сольной работе KARYN CRISIS

8 май 2013 : 		 IMMOLATION о Джеффе Ханнемане

26 апр 2013 : 		 Видео с текстом от IMMOLATION

20 апр 2013 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

9 апр 2013 : 		 Новая песня IMMOLATION

28 мар 2013 : 		 Видео с текстом от IMMOLATION

27 мар 2013 : 		 Новая песня IMMOLATION

9 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

5 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IMMOLATION

22 фев 2013 : 		 Новый альбом IMMOLATION выйдет в мае

16 авг 2012 : 		 IMMOLATION заканчивают работу над альбомом

6 окт 2011 : 		 Новая песня IMMOLATION

6 окт 2011 : 		 Новый ЕР IMMOLATION

19 июл 2011 : 		 Новое видео IMMOLATION

11 дек 2010 : 		 Видео с выступления IMMOLATION

10 сен 2010 : 		 Концерт IMMOLATION доступен для прослушивания

26 фев 2010 : 		 Новый альбом IMMOLATION доступен для прослушивания

25 фев 2010 : 		 Переиздание IMMOLATION выйдет с бонусным DVD

8 фев 2010 : 		 Новая песня IMMOLATION

18 янв 2010 : 		 Новая песня IMMOLATION

27 дек 2009 : 		 Обложка нового альбома IMMOLATION

9 дек 2009 : 		 Название и трек-лист нового альбома IMMOLATION

16 ноя 2009 : 		 IMMOLATION завершили запись альбома

27 окт 2009 : 		 IMMOLATION начинают запись нового альбома

29 июн 2009 : 		 IMMOLATION подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

26 фев 2007 : 		 IMMOLATION : новый трек в сети

27 ноя 2006 : 		 IMMOLATION готовятся записывать новый альбом

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|||| 7 янв 2017

Трейлер нового альбома IMMOLATION

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IMMOLATION опубликовали трейлер к новому альбому "Atonement", выход которого намечен на 24 февраля на Nuclear Blast.

IMMOLATION: Second Trailer For 'Atonement' Album







immolationatonementcd




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