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*Halestorm*



7 янв 2017 : 		 Кавер-версии METALLICA, SOUNDGARDEN от HALESTORM

31 дек 2016 : 		 Кавер-версия JOAN JETT & THE BLACKHEARTS от HALESTORM

2 дек 2016 : 		 HALESTORM записали кавер-версии WHITESNAKE, METALLICA, SOUNDGARDEN

1 дек 2016 : 		 HALESTORM исполняют WHITESNAKE

19 ноя 2016 : 		 Кавер-версия AC/DC от HALESTORM

6 окт 2016 : 		 Вокалистка HALESTORM о выборах

15 сен 2016 : 		 Обучающее видео от HALESTORM

1 сен 2016 : 		 Музыканты HALESTORM исполняют классику LED ZEPPELIN, AEROSMITH

29 авг 2016 : 		 Акустика от HALESTORM

24 авг 2016 : 		 Как запись кавер-версий повлияла на работу над собственным материалом HALESTORM

6 июл 2016 : 		 Вокалистка HALESTORM исполняет песню ALICE COOPER

8 июн 2016 : 		 Видео с выступления HALESTORM

4 июн 2016 : 		 Вокалистка HALESTORM считает, что LITA FORD стала "крёстной матерью" для всех девушек в роке

23 май 2016 : 		 Музыкантов HALESTORM до сих пор смешат туалетные шутки

16 май 2016 : 		 ЕР HALESTORM доступен для прослушивания

30 апр 2016 : 		 Вокалистка HALESTORM сыграла на рояле

24 апр 2016 : 		 Как вокалистка HALESTORM стала монашкой

23 апр 2016 : 		 HALESTORM и DOROTHY исполняют FOGHAT

15 апр 2016 : 		 Вокалистка HALESTORM не знает за кого голосовать

10 мар 2016 : 		 Концертный винил HALESTORM выйдет апреле

15 фев 2016 : 		 HALESTORM исполнили кавер-версию EAGLES OF DEATH METAL

12 фев 2016 : 		 Вокалистка HALESTORM превратилась в EDDIE

10 фев 2016 : 		 Видео с концерта HALESTORM

6 фев 2016 : 		 Колыбельные от HALESTORM

2 фев 2016 : 		 Новое видео HALESTORM

21 янв 2016 : 		 Акустика от HALESTORM

20 янв 2016 : 		 HALESTORM начинают думать о новом альбоме

18 янв 2016 : 		 Вокалистка HALESTORM выступила с участниками SKID ROW, CINDERELLA

4 янв 2016 : 		 Вокалистка HALESTORM выступила с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

16 дек 2015 : 		 Акустика от HALESTORM

14 дек 2015 : 		 Акустика от HALESTORM

5 дек 2015 : 		 Акустика от HALESTORM

3 дек 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM рада воссоединению GUNS N' ROSES

12 ноя 2015 : 		 Новое видео HALESTORM

9 ноя 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM о TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

5 ноя 2015 : 		 Басист HALESTORM о том, с кем встречается Lizzy Hale

7 окт 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM в образе монашки

1 окт 2015 : 		 HALESTORM отвечают на вопросы Playboy

26 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления HALESTORM

13 сен 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM не в силах отказаться от секса

2 сен 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM исполняет BLACK SABBATH, AC/DC

28 авг 2015 : 		 Песня HALESTORM в 20 стилях

20 авг 2015 : 		 HALESTORM целиком отыграли новый альбом

20 авг 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM о Taylor Momsen

3 авг 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM: «В этом году я стараюсь больше соответствовать своему возрасту»

24 июл 2015 : 		 HALESTORM установили новый рекорд

23 июл 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT присоединился на сцене к HALESTORM

5 июн 2015 : 		 Акустика от HALESTORM

27 май 2015 : 		 Акустика от HALESTORM

27 май 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления HALESTORM

21 май 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Мы хотим видеть мужские соски!»

17 май 2015 : 		 Акустика от HALESTORM

11 май 2015 : 		 Видео с текстом от HALESTORM

8 май 2015 : 		 Кавер-версия LITTLE BIG TOWN от HALESTORM

5 май 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM: "Секс и рок-н-ролл идут рука об руку"

2 май 2015 : 		 HALESTORM в акустике

22 апр 2015 : 		 HALESTORM любят «креативных» хейтеров

19 апр 2015 : 		 Видео с выступления HALESTORM

15 апр 2015 : 		 Новая песня HALESTORM

3 апр 2015 : 		 Новый альбом HALESTORM доступен для прослушивания

13 мар 2015 : 		 HALESTORM исполнили новую песню

4 мар 2015 : 		 HALESTORM исполняют новые песни

2 мар 2015 : 		 Новое видео HALESTORM

18 фев 2015 : 		 Новая песня HALESTORM

16 фев 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM о новом альбоме

29 янв 2015 : 		 Новое видео HALESTORM

20 янв 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM о новом альбоме: "В нем определенно есть толика сумасшествия"

16 янв 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM о концертах с THE PRETTY RECKLESS: "Яиц у нас хватит на всех!"

16 янв 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM: "Я не хотела вас сильно пугать"

12 янв 2015 : 		 Новый альбом HALESTORM выйдет в апреле

3 янв 2015 : 		 HALESTORM считают время до выхода их третьего альбома

9 дек 2014 : 		 LZZY HALE про грядущий альбом HALESTORM: "Не думаю, что мы когда-либо звучали подобным образом"

30 ноя 2014 : 		 HALESTORM закончили запись третьего альбома

19 ноя 2014 : 		 HALESTORM исполнили новую песню

30 окт 2014 : 		 HALESTORM планируют выпуск винила

8 авг 2014 : 		 Вокалистка HALESTORM и LINDSEY STIRLING в "America's Got Talent"

7 авг 2014 : 		 Вокалистка HALESTORM выступила с ERIC'ом CHURCH'ом

30 июл 2014 : 		 HALESTORM исполнили новую песню

28 июл 2014 : 		 Акустика от HALESTORM

16 июл 2014 : 		 Вокалистка HALESTORM и LINDSEY STIRLING в 'Good Morning America'

9 июл 2014 : 		 HALESTORM исполнили новую песню

6 июн 2014 : 		 День в туре с HALESTORM

16 май 2014 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к LINDSEY STIRLING

2 май 2014 : 		 Видео с выступления HALESTORM

27 апр 2014 : 		 Вокалистка HALESTORM в новом клипе LINDSEY STIRLING

27 апр 2014 : 		 Видео с выступления HALESTORM

23 апр 2014 : 		 Вокалистка HALESTORM на новом альбоме LINDSEY STIRLING

14 апр 2014 : 		 HALESTORM выступили с временным басистом

6 апр 2014 : 		 HALESTORM исполнили новый трек

4 апр 2014 : 		 HALESTORM исполнили две песни

13 мар 2014 : 		 Кавер-версия DIO от HALESTORM

5 фев 2014 : 		 Новое видео HALESTORM

16 дек 2013 : 		 HALESTORM начнут сочинение в январе

29 ноя 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM запустила линию одежды

11 окт 2013 : 		 Новый ЕР HALESTORM доступен для прослушивания

1 окт 2013 : 		 Обложка нового ЕР HALESTORM

24 сен 2013 : 		 Кавер-версия DAFT PUNK от HALESTORM

11 сен 2013 : 		 Новый ЕР HALESTORM выйдет в октябре

9 сен 2013 : 		 TOM KEIFER присоединился на сцене к HALESTORM

6 авг 2013 : 		 Новое видео HALESTORM

3 авг 2013 : 		 Видео с выступления HALESTORM

2 июл 2013 : 		 Грэмми не сделало богатыми HALESTORM

11 июн 2013 : 		 Видео с текстом от HALESTORM

21 май 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM не против съёмок для журнала PLAYBOY

15 май 2013 : 		 Акустика от HALESTORM

5 май 2013 : 		 SLASH, SHINEDOWN, DISTURBED на новой версии 'Here's To Us' HALESTORM

4 май 2013 : 		 Вокалист DISTURBED присоединился к HALESTORM для исполнения кавер-версии LED ZEPPELIN Classic

17 апр 2013 : 		 Акустика от HALESTORM

21 мар 2013 : 		 HALESTORM поделились планами на будущее

14 мар 2013 : 		 HALESTORM исполнили кавер-версии JUDAS PRIEST, DIO

9 мар 2013 : 		 HALESTORM исполнили кавер-версию DIO

15 фев 2013 : 		 Барабанщик HALESTORM: "Я думал, что победят LAMB OF GOD"

13 фев 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM: "Я совсем не против выглядеть сексуально"

12 фев 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM о Грэмми

11 фев 2013 : 		 JASON BITTNER: Победа HALESTORM - это еще хуже, чем проигрыш METALLICA JETHRO TULL

11 фев 2013 : 		 Новое видео HALESTORM

11 фев 2013 : 		 Подруга барабанщика HALESTORM попала в больницу после вечеринки

11 фев 2013 : 		 HALESTORM получили Грэмми

31 янв 2013 : 		 HALESTORM в 'Jimmy Kimmel Live!'

29 дек 2012 : 		 HALESTORM исполнили кавер-версии JUDAS PRIEST, AC/DC, GUNS N' ROSES, SKID ROW

13 дек 2012 : 		 HALESTORM могут запись миньон с кавер-версиями

8 дек 2012 : 		 Вокалистка HALESTORM о номинации на Грэмми

8 ноя 2012 : 		 Цифровой ЕР HALESTORM

1 ноя 2012 : 		 HALESTORM в 'The Live Room'

29 окт 2012 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW с HALESTORM

9 окт 2012 : 		 HALESTORM в акустике

27 сен 2012 : 		 Акустика от HALESTORM

13 сен 2012 : 		 HALESTORM в акустике

31 авг 2012 : 		 Вокалистка HALESTORM названа самой "горячей цыпочкой в хард-роке 2012" по версии журнала Revolver

23 авг 2012 : 		 Вокалистка EVANESCENCE присоединилась на сцене к HALESTORM

19 авг 2012 : 		 Вокалистка EVANESCENCE присоединилась на сцене к HALESTORM

28 июл 2012 : 		 HALESTORM о ситуации с вокалистом LAMB OF GOD

25 июн 2012 : 		 Новое видео HALESTORM

12 июн 2012 : 		 Видео с выступления HALESTORM

11 июн 2012 : 		 Вокалистка HALESTORM исполнила кавер-версию AC/DC вместе с COREY TAYLOR'ом

7 апр 2012 : 		 Новый альбом HALESTORM доступен для прослушивания

15 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома HALESTORM

28 фев 2012 : 		 Акустика от HALESTORM

15 фев 2012 : 		 Новое видео HALESTORM

24 янв 2012 : 		 Новый альбом HALESTORM выйдет в апреле

23 янв 2012 : 		 HALESTORM исполнили классику HEART

1 дек 2011 : 		 Вокалистка HALESTORM хочет создать женскую супер-группу

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|||| 7 янв 2017

Кавер-версии METALLICA, SOUNDGARDEN от HALESTORM

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"ReAniMate 3.0: The CoVeRs eP", новый ЕР HALESTORM, доступен для прослушивания ниже.

Listen To HALESTORM Cover METALLICA, SOUNDGARDEN Classics On 'ReAniMate 3.0' EP













halestormreanimate3covercd




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Pandem Light
7 янв 2017, 17:14		Нeathens офигенно получилась песня. Оригинал не слышал, но эту песню хочу иметь в плеере.

OlegZ
7 янв 2017, 21:27		В лайтнинг омерзительный вокал.


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