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*Darkest Hour*



7 янв 2017 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

17 дек 2016 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

16 дек 2016 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет весной

14 сен 2016 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет зимой

10 май 2016 : 		 DARKEST HOUR запишут новый альбом осенью

5 авг 2014 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

23 июл 2014 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

2 июл 2014 : 		 Видео с текстом от DARKEST HOUR

27 июн 2014 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет в августе

21 авг 2013 : 		 DARKEST HOUR завершили предварительную работу над альбомом

18 июн 2013 : 		 DARKEST HOUR на SUMERIAN RECORDS

13 июл 2012 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

7 июн 2012 : 		 DARKEST HOUR расстались с басистом, ему найдена замена

23 дек 2011 : 		 DARKEST HOUR расстались с ударником

24 окт 2011 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

13 авг 2011 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

26 июл 2011 : 		 DARKEST HOUR выпустили инструментальную версию “The Human Romance”

16 фев 2011 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

15 фев 2011 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

2 фев 2011 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

14 янв 2011 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

8 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома DARKEST HOUR

22 ноя 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома DARKEST HOUR

3 сен 2010 : 		 DARKEST HOUR начнут запись на выходных

3 авг 2010 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR будет продюсировать гитарист SOILWORK

21 июн 2009 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR доступен для прослушивания целиком

9 июн 2009 : 		 Новая песня от DARKEST HOUR

28 май 2009 : 		 Трек-лист нового альбома DARKEST HOUR

11 мар 2009 : 		 DARKEST HOUR объявили название нового альбома

16 сен 2008 : 		 DARKEST HOUR анонсировали нового гитариста

22 янв 2008 : 		 DARKEST HOUR запишет концертный DVD

7 июн 2007 : 		 Трек-лист, обложка и семплы с нового альбома DARKEST HOUR

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|||| 7 янв 2017

Новая песня DARKEST HOUR

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"Timeless Numbers", новая песня группы DARKEST HOUR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Godless Prophets & The Migrant Flora", выход которого запланирован на десятое марта на Southern Lord Recordings.

Listen To New DARKEST HOUR Song 'Timeless Numbers'





darkesthourgodlesscd




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