7 янв 2017



Новая песня DARKEST HOUR "Timeless Numbers", новая песня группы DARKEST HOUR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Godless Prophets & The Migrant Flora", выход которого запланирован на десятое марта на Southern Lord Recordings.



















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