DEEP PURPLE подали в суд на бухгалтера По сообщению The Times, DEEP PURPLE подали иск против бухгалтера, утверждая, что тот присвоил более четырёх миллионов фунтов отчислений. Ian Gillan, Ian Paice и Roger Glover подали иск против Dipak Shanker Rao, которые работали с DEEP PURPLE более двадцати лет, утверждая, что те похитили средства HEC Enterprises и Deep Purple (Overseas) Ltd.



Суд на прошлой неделе заморозил активы Rao, признав, что те «заимствовали» или «одолжили» порядка 2,27 миллионов фунтов. На текущий момент найдено лишь 477 000 тысяч фунтов, с того момента, когда HEC Enterprises и Deep Purple (Overseas) Ltd. перешли под внешнее управление.



В прошлом году гитарист DEEP PURPLE Ritchie Blackmore судился с компаниями, не выплатившими ему роялти в размере 750 000 фунтов.







