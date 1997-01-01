Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*C Новым Годом! [31]
*Музыканты KISS, SLIPKNOT, TESTAMENT и других групп о Джордже Майкле [28]
*Гитарист METALLICA: «Для нас было важно создать лучший альбом, на кото... [22]
*GUS G. надеется отстаться с OZZY OSBOURNE [22]
*Новое видео BON JOVI [22]
[= ||| все новости группы



*Graham Bonnet*



6 янв 2017 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

23 ноя 2016 : 		 GRAHAM BONNET о переменах в бизнесе

27 окт 2016 : 		 Новая песня GRAHAM BONNET BAND

22 окт 2016 : 		 Новая песня GRAHAM BONNET BAND

6 окт 2016 : 		 Новая песня GRAHAM BONNET BAND

23 сен 2016 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

6 сен 2016 : 		 Новый альбом GRAHAM BONNET BAND выйдет осенью

11 апр 2016 : 		 GRAHAM BONNET BAND запишут концертный CD/DVD

23 мар 2016 : 		 GRAHAM BONNET: "Музыкальный бизнес превратился в дерьмецо"

9 мар 2016 : 		 Переиздания альбомов GRAHAM BONNET выйдут в 2016

11 янв 2016 : 		 Новая песня GRAHAM BONNET BAND

11 янв 2016 : 		 GRAHAM BONNET BAND снимут документальный фильм

6 янв 2016 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

12 ноя 2015 : 		 GRAHAM BONNET о возвращении Ritchie в рок

28 сен 2015 : 		 GRAHAM BONNET BAND на FRONTIERS MUSIC SRL

21 июл 2015 : 		 Концертный трек от GRAHAM BONNET BAND

21 июл 2015 : 		 Концертный ЕР GRAHAM BONNET BAND

16 июн 2015 : 		 Новый сингл GRAHAM BONNET BAND

8 май 2015 : 		 GRAHAM BONNET выпускает ЕР

21 янв 2015 : 		 GRAHAM BONNET открыл свои архивы

14 янв 2015 : 		 GRAHAM BONNET запустил новый проект

24 сен 2013 : 		 Новый акустический проект GRAHAM BONNET и MARIO PARGA

18 май 2010 : 		 GRAHAM BONNET о смерти DIO

29 сен 2009 : 		 Два первых альбома GRAHAMа BONNETа будут переизданы

3 окт 2007 : 		 GRAHAM BONNET выступит в Москве и Питере

31 окт 2006 : 		 GRAHAM BONNET объявил о создании нового проекта

| - |
|||| 6 янв 2017

Новое видео GRAHAM BONNET BAND

*
zoom
*
* *
"Rider", новое видео группы GRAHAM BONNET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Book", выпущенного четвертого ноября на Frontiers Music Srl.

Watch New GRAHAM BONNET BAND Video 'Rider'













grahambonnetbandbookcd



grahambonnetband2016_638




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Blackout 74
6 янв 2017, 22:20		Интересно задумано ))), сам управляешь клипом. )))


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 554

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом