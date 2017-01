8 янв 2017



Концертное видео THE MAGPIE SALUTE THE MAGPIE SALUTE, новая группа бывших участников THE BLACK CROWES, опубликовала концертное видео на "Comin' Home”, которое посвящено скончавшемуся четвертого ноября клавишнику Eddie Harsch'y.













