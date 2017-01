8 янв 2017



Новое видео THE DRIP "Black Ram”, новое видео группы THE DRIP, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Haunting Fear Of Inevitability", выход которого запланирован на 13 января на Relapse Records.



















