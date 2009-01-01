10 янв 2017



BRET MICHAELS о туре POISON Bret Michaels в интервью Tampa Bay Times сообщил, что надеется на то, что POISON поедут в тур в 2017. "Это было бы здорово для всех нас. Все это в моем списке желаний и мы близки к тому, чтобы осуществить данную затею, я знаю, что Bobby, C.C. и Rikki также этого хотят, они отлично провели время в прошлый раз в турне!»







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