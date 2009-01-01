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*Poison*



10 янв 2017 : 		 BRET MICHAELS о туре POISON

27 окт 2016 : 		 Дебют POISON выйдет на виниле

6 окт 2016 : 		 Вокалист POISON всё ещё надеется на тур с DEF LEPPARD

26 сен 2016 : 		 Поедут ли POISON и DEF LEPPARD в совместный тур?

29 июл 2016 : 		 POISON и DEF LEPPARD поедут в тур в 2017 году

19 июл 2016 : 		 Барабанщик POISON хочет рассказать миру о своем излечении

16 июл 2016 : 		 Барабанщик POISON излечился от рака

20 апр 2016 : 		 Вокалист POISON: «Мы соберемся, 1000%»

10 апр 2016 : 		 Вокалист POISON уверен, что группа обязательно вернётся на сцену

18 дек 2015 : 		 RIKKI ROCKETT: «POISON нужно что-нибудь сделать!»

28 окт 2015 : 		 Вокалист POISON «уверен», что группа что-то сделает

23 июн 2015 : 		 Музыканты POISON исполнили композицию POISON

10 дек 2014 : 		 BRET MICHAELS о будущем POISON: "Вас ждёт самый громкий реюнион всех времён!"

6 ноя 2014 : 		 RIKKI ROCKETT не знает, поедет ли POISON в тур

26 окт 2014 : 		 POISON собрались для корпоратива

16 сен 2014 : 		 BRET MICHAELS: «Похоже, что POISON поедут в тур в 2015-м»

2 мар 2014 : 		 Один человек мешает туру POISON

4 мар 2013 : 		 У барабанщика POISON родился второй ребенок

23 сен 2012 : 		 У POISON нет конкретных планов по выпуску альбома

6 сен 2012 : 		 BRET MICHAELS: Почему SLASH не стал тем гитаристом, которого искали POISON

26 май 2011 : 		 POISON открыли юбилейный тур

28 мар 2011 : 		 Обложка нового сборника POISON

19 мар 2011 : 		 Вокалист POISON комментирует сборник "Double Dose"

10 ноя 2010 : 		 Новый сборник POISON дсотупен для прослушивания

25 май 2010 : 		 BRET MICHAELS выиграл конкурс "Celebrity Apprentice"

5 май 2010 : 		 BRET MICHAELS: "Мне повезло, что я выжил"

28 апр 2010 : 		 Новости о здоровье BRET'а MICHAELS'а

26 апр 2010 : 		 BRET MICHAELS остаётся в критическом состоянии

24 апр 2010 : 		 BRET MICHAELS очнулся после кровоизлияния в мозг

13 апр 2010 : 		 BRET MICHAELS перенёс экстренную операцию

29 янв 2010 : 		 Выход нового сингла BRET'а MICHAELS'а отложен

6 янв 2010 : 		 Новый сингл BRET'a MICHAELS'a выйдет в феврале

24 дек 2009 : 		 Демо-версия песни BRET'а MICHAELS'а

30 янв 2009 : 		 Фронтмен POISON рассказал о своих отношениях с Pamela'ой Anderson

7 янв 2007 : 		 POISON запишут альбом каверов

21 апр 2006 : 		 Фронтмен POISON готовит фильм об истории своей жизни

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|||| 10 янв 2017

BRET MICHAELS о туре POISON

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Bret Michaels в интервью Tampa Bay Times сообщил, что надеется на то, что POISON поедут в тур в 2017. "Это было бы здорово для всех нас. Все это в моем списке желаний и мы близки к тому, чтобы осуществить данную затею, я знаю, что Bobby, C.C. и Rikki также этого хотят, они отлично провели время в прошлый раз в турне!»

BRET MICHAELS On Possibility Of POISON Tour: 'We're Close To Making It Happen'



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