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*Red Hot Chili Peppers*



9 янв 2017 : 		 Видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS

16 дек 2016 : 		 BABYMETAL присоединились на сцене к RED HOT CHILI PEPPERS

8 сен 2016 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

9 авг 2016 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS: «Я больше боюсь NRA, чем террористов»

8 авг 2016 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS критикует Клинта Иствуда

29 июл 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Трамп и Клинтон — тираны»

10 июл 2016 : 		 Белорусские таможенники заставили RED HOT CHILI PEPPERS подписать диски METALLICA

27 июн 2016 : 		 Успехи в чартах RED HOT CHILI PEPPERS

16 июн 2016 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

10 июн 2016 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS

3 июн 2016 : 		 OLIVIA WILDE снимает для RED HOT CHILI PEPPERS

1 июн 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Не наркотики были причиной моей госпитализации»

27 май 2016 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

22 май 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Всё пучком!»

19 май 2016 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS заявил, что ANTHONY KIEDIS вернётся на сцену более здоровым, чем был

16 май 2016 : 		 У вокалиста RED HOT CHILI PEPPERS грипп

15 май 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS госпитализирован

12 май 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS о новом альбоме

5 май 2016 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

25 янв 2015 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS отдал дань уважения LED ZEPPELIN

9 июл 2012 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

1 июн 2012 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS приглашают на концерт

22 апр 2012 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS выпустят ЕР с кавер-версиями

26 янв 2012 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

7 дек 2011 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла!

28 ноя 2011 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS приедут в Петербург

4 окт 2011 : 		 Видео полного выступления RED HOT CHILLI PEPPERS

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Видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS

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Видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS, которое состоялось седьмого января в Toyota Center, Houston, Texas, доступно для просмотра ниже.

Watch Fan-Filmed Video Footage Of RED HOT CHILI PEPPERS' Entire Houston Concert






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