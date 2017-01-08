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*David Bowie*



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Вокалист DEF LEPPARD выступил на концерте памяти Дэвида Боуи

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Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott был одним из гостей, принявших участие в концрте-памяти Дэвида Боуи, состоявшегося восьмого января в O2 Academy Brixton, London, England. Все собранные средства от продажи пяти тысяч билетов направлены в адрес Children & The Arts.

DEF LEPPARD's JOE ELLIOTT Performs At DAVID BOWIE Tribute Concert In London (Video)



Joe Elliott is back for Suffragette City. #CelebratingDavidBowie #o2academybrixton

Видео опубликовано O2 Academy Brixton (@o2academybrix)



celebratingbowieposterjan2017




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

DefLeppard
10 янв 2017, 00:55		Джо даже спел хорошо, есть все таки разница когда он поет одну песню, то все шикарно, а если это концерт ДЛ, то под конец голос садится и слушать его тяжело


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