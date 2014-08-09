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Вокалист METALLICA об отношениях с DAVE'ом MUSTAINE'ом В ходе недавнего интервью "WTF With Marc Maron" вокалисту METALLICA James'у Hetfield'у задали вопрос о важности взаимоотношений с MEGADETH, ANTHRAX и SLAYER, на что он ответил:



«Всё закрутилось с момента, когда нас принимали в Зал славы рок-н-ролла. Накатило чувство ностальгии, и я подумал: "Боже мой, посмотри на всех этих людей, которые помогли нам на нашем пути, они все рядом. Давай просто возьмём и от души скажем им спасибо". Так что "Большая четвёрка" начиналась в какой-то степени с этого момента. Мы все по-прежнему играли после тридцати... сколько там на самом деле... тридцати двух лет. Так давайте сделаем концерт вместе. Почему бы и нет? Давайте отметим тот факт, что все мы живы и играем то, что любим. И думаю, что ещё одной причиной стала новая волна британского хэви. Я всё время об этом слышал. NWOBHM и всё такое. А что насчёт большой четвёрки? Никто не знает о них. Давайте сделаем так, чтобы все о ней узнали. Давайте творить историю, пусть люди знают и помнят об этом, о том, какой была четверка, и это тоже было поводом для объединения».



James также рассказал и о взаимоотношениях с Dave'ом Mustaine'ом:



«Нет никаких причин для того, чтобы у нас было что-то не так друг с другом. На текущий момент мы вновь с ним выпиваем, мы в своё время поругались, но всё разрулили, и каждый извлёк из этого свой урок. И в итоге это всего лишь путь — каждый идёт своей дорогой — и зачем постоянно на кого-то обижаться и наоборот?»



James также сказал, что его эмоциональная зрелость помогла ему наладить взаимоотношения с нынешними и прошлыми коллегами по группе, чего никогда не могло произойти на раннем этапе развития команды:



«Думаю, я в некотором смысле увидел знак. И полагаю, что одно из его проявлений было на церемонии по вводу в Зал славы рок-н-ролла в 2006 году... Мы были там и увидели... Ozzy сидел за одним столом, а остальные участники BLACK SABBATH — за другим, и они не джемовали, а их тогда ввели в Зал славы. И мы вышли и сыграли песню — мы сыграли BLACK SABBATH для них — и это было здорово и для нас, но видеть всё это было так грустно.



Я бы предпочел увидеть, как играют они. Что бы там ни было, забудьте это, пожалуйста. Я смог это сделать — я сумел забыть многое из прошлого, что было очень непросто — но я думал, что в моей жизни будет то, что я никогда не смогу забыть. Просто пойми, что это уже в прошлом, взгляни на всё в перспективе, и что бы от тебя ни потребовалось сделать — сделай, так ты сможешь пройти через практически всё то, о чём думаешь, что никогда не пройдёшь».















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