10 янв 2017



Концертный трек JUDAS PRIEST Концертная версия композиции "Out In The Cold", взятая из концертной записи JUDAS PRIEST "Live in Kansas City", которая будет выпущена как бонус к юбилейному изданию альбома "Turbo", доступна для прослушивания ниже.















