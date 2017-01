10 янв 2017



Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет весной MICHAEL SCHENKER выпустит новый концертный релиз, "Michael Schenker Fest Tokyo", на CD, DVD, Blu-ray, виниле и в цифровом варианте 24 марта. Запись материала проходила 24 августа 2016 в Tokyo's International Forum на выступлении, партии вокала на котором исполняли Gary Barden, Graham Bonnet и Robin McAuley.



Трек-лист:



01. Intro: Searching For Freedom

02. Into The Arena

03. Attack Of The Mad Axeman ft. Gary Barden

04. Victim Of Illusion ft. Gary Barden

05. Cry For The Nations ft. Gary Barden

06. Let Sleeping Dogs Lie ft. Gary Barden

07. Armed And Ready ft. Gary Barden

08. Coast To Coast

09. Assault Attack ft. Graham Bonnet

10. Desert Song ft. Graham Bonnet

11. Dancer ft. Graham Bonnet

12. Captain Nemo

13. This Is My Heart ft. Robin McAuley

14. Save Yourself ft. Robin McAuley

15. Love Is Not A Game ft. Robin McAuley

16. Shoot Shoot ft. Robin McAuley

17. Rock Bottom ft. Robin McAuley

18. Doctor Doctor ft. Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McAuley















