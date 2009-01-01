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WOLF HOFFMANN о новом материале ACCEPT WOLF HOFFMANN недавно был гостем программы Metalholic, где его спросили о том, каким будет новая работа ACCEPT:



«Думаю, что всё будет звучать просто замечательно. Andy вновь с нами. У нас есть 12 или 13 неотшлифованных идей. Некоторые из них практически готовы. И сейчас настал момент перейти в новую фазу. Мне нужно приступить к работе над моими партиями. Mark уже многие из своих партий записал. Так что мы прогрессируем. Однако до конца ещё длинная дорога. Но думаю, что всё будет классно. У меня хорошие ощущения на этот счёт. Но, как я уже говорил, в этом плане я немного необъективен».



Относительно того, как появление новых музыкантов повлияло на звучание нового материала, Wolf сказал:



«О, навыки Christopher'a сказались на новом материале. Он просто замечательный барабанщик! Он записал просто убойные партии. И я очень этим доволен. Уже это добавляет альбому немало плюсов. Так что вы определённо услышите его вклад. Но, понимаете, драматических изменений не будет, так как мы с Peter'ом всегда пишем так, что всё звучит как ACCEPT, и именно этого мы и добиваемся. Мы не особо хотим каких-то перемен. Потому что мы добиваемся определённого духа в песнях. И лучшим комплиментом друг другу является тот, когда по окончании работы над песней мы говорим: "О, звучит всё как в 92-м". Потому что мы не хотим каких-то изменений в звучании. Мы просто хотим, чтобы всё звучало так, как будто было создано тридцать лет назад — только с современными технологиями и современным продакшном, и, быть может, круто как никогда, но дух не должен претерпевать больших перемен. Мы совершенно точно к этому сейчас не стремимся».



















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