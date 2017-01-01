10 янв 2017



Бывший вокалист ACCEPT / BONFIRE в SAINTED SINNERS Новая группа SAINTED SINNERS, в состав которой входят бывший вокалист ACCEPT / BONFIRE DAVID REECE, гитарист Frank Pané, клавишник Ferdy Doernberg (Axel Rudi Pell) и два бывших музыканта PERPENDICULAR, Malte Frederik Burkert и Berci Hillman, выпустят дебютный альбом 24 февраля на El Puerto Records.



David о новом материале:



«Это материал, который планировался для другого релиза другой группы, с которой я расстался. Я привлек из нее двух участников и послушав его понял, что для него подходит только идеальный вокал, которым обладает David Reece».



Об уходе из BONFIRE:



«На самом деле я не хочу перекидываться дерьмом в массе сообщений. Я просто лично был очень недоволен сотрудничеством с Hanz'ом Ziller'ом и он был недоволен сотрудничеством со мной и я не соглашался с менеджментом и менеджмент не соглашался со мной. Я на самом деле думал об уходе, но потом все прояснилось само собой. Все окончательно навернулось в июле в Италии. Увы, но вышло очень не лицеприятно, но зла я не держу. Мне было бы лучше и душевно и физически вовсе не принимать участия в этом проекте. Это группа Hanz'a. Там все нанятые люди. И я не буду врать вам, год для меня выдался непростым. Я только что стал вокалистом BONFIRE и в следующий момент я уже им не являюсь. Потом они нашли еще одного, а следом поменяли его на еще одного».











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