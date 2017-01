10 янв 2017



Обложка и трек-лист нового альбома WHITE WILLOW WHITE WILLOW опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Future Hopes", релиз которого намечен на 31 марта. Сведением материала занимался уважаемый норвежский звукорежиссер Christian Engfelt, известный по работе над альбомом Elephant9 / Reine Fiske "Atlantis" и сотрудничеству Todd Rundgren / Lindstrøm "Runddans". мастерингом занимался лауреат Грэмми Bob Katz, а оформление создал Roger Dean. CD и цифровая версия будут содержать два бонуса: собственную композицию "Damnation Valley", а также выполненную в духе Tangerine Dream кавер-версию SCORPIONS "Animal Magnetism":



"Future Hopes"

"Silver And Gold"

"In Dim Days"

"Where There Was Sea There Is Abyss"

"A Scarred View"

"Animal Magnetism" [CD/digital bonus track]

"Damnation Valley" [CD/digital bonus track]









+1 -1



просмотров: 483