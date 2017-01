все новости группы







10 янв 2017 : DOWNFALL на Memorial Records



10 янв 2017



DOWNFALL на Memorial Records Трэш/дэт команда DOWNFALL заключила соглашение с лейблом Memorial Records, на котором 17 марта состоится релиз нового альбома "Punishment For The Infidels". Сведение и мастеринг проводил Adriano Quaranta (Sawthis) в Under Room:



“The Torture”

“Pleasure For Murder”

“Corrupted In Black”

“God's Hand”

“Slaughterism”

“Misanthropic Solution”

“Feeding The Beast”

“Abyss”

“Last Prophecy”

“Mass Homicide”

“Machination Of Revolution”









