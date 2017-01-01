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*Downfall*



10 янв 2017 : 		 DOWNFALL на Memorial Records

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|||| 10 янв 2017

DOWNFALL на Memorial Records

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Трэш/дэт команда DOWNFALL заключила соглашение с лейблом Memorial Records, на котором 17 марта состоится релиз нового альбома "Punishment For The Infidels". Сведение и мастеринг проводил Adriano Quaranta (Sawthis) в Under Room:

“The Torture”
“Pleasure For Murder”
“Corrupted In Black”
“God's Hand”
“Slaughterism”
“Misanthropic Solution”
“Feeding The Beast”
“Abyss”
“Last Prophecy”
“Mass Homicide”
“Machination Of Revolution”

ItalyвЂ™s DOWNFALL Signs With Memorial Records; Punishment For The Infidels Album Out In March



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