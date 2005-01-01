Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Трейлер нового альбома KREATOR [45]
*C Новым Годом! [32]
*GUS G. надеется отстаться с OZZY OSBOURNE [23]
*Гитарист METALLICA: «Для нас было важно создать лучший альбом, на кото... [22]
*Новое видео BON JOVI [21]
[= ||| все новости группы



*Aborym*



10 янв 2017 : 		 Новая песня ABORYM

6 дек 2016 : 		 Фрагменты новых песен ABORYM

10 ноя 2016 : 		 Новое видео ABORYM

9 сен 2016 : 		 Гости на новом альбоме ABORYM

14 июн 2016 : 		 Подробности о новом альбоме ABORYM

16 сен 2014 : 		 Смена состава в ABORYM

13 май 2014 : 		 Новое видео ABORYM

17 мар 2014 : 		 ABORYM на AGONIA RECORDS

24 июл 2013 : 		 ABORYM объявили туровый состав

20 июн 2013 : 		 Новое видео ABORYM

22 апр 2013 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от ABORYM

5 апр 2013 : 		 Новая песня ABORYM

31 мар 2013 : 		 Тизер нового альбома ABORYM

7 мар 2013 : 		 Детали нового альбома ABORYM

21 ноя 2012 : 		 ABORYM ищут басиста

1 июн 2012 : 		 ABORYM начнут запись в октябре

1 май 2012 : 		 ABORYM закончили сочинение нового материала

20 ноя 2011 : 		 Новый ремикс ABORYM

29 июн 2011 : 		 ABORYM на AGONIA RECORDS

26 авг 2010 : 		 Подробности о новом альбоме ABORYM

12 авг 2010 : 		 Возвращение ABORYM

3 мар 2008 : 		 ABORYM анонсировали нового гитариста

20 июл 2007 : 		 ABORYM расстались с гитаристом

29 сен 2005 : 		 ABORYM определились с треклистом

| - |
|||| 10 янв 2017

Новая песня ABORYM

*
zoom
*
* *
“Slipping Through The Cracks”, новая песня группы ABORYM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Shifting.negative", выход которого запланирован на 25 января на Agonia Records.

ABORYM Streaming New Song вЂњSlipping Through The CracksвЂќ; Shifting.negative Cover Art Video Documentary Posted







Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Triumphator
10 янв 2017, 17:21		В общем, когда-то хорошая была группа.....

Skogvaktar
10 янв 2017, 23:40		Всё хорошее когда-нибудь заканчивается.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 505

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Sum 41 Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом