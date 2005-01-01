10 янв 2017



Новая песня ABORYM “Slipping Through The Cracks”, новая песня группы ABORYM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Shifting.negative", выход которого запланирован на 25 января на Agonia Records.

















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