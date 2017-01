10 янв 2017



Новая песня IN THOUSAND LAKES “Death Train”, новая песня группы IN THOUSAND LAKES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Age Of Decay", выход которого запланирован на 20 февраля на Xtreem Music:



“Death Train”

“Fall Into The Void”

“I Rise”

“True North”

“Age Of Decay”

“Hunter Of Souls”

“Blind Eyes”

“Ethereal”

“Vanished”

“Wolfzeit”

“4 Walls (Scars)”













