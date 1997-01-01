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*In Thousand Lakes*



10 янв 2017 : 		 Новая песня IN THOUSAND LAKES

29 дек 2016 : 		 IN THOUSAND LAKES выпустят новый альбом в феврале

22 окт 2014 : 		 Новое видео IN THOUSAND LAKES

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|||| 10 янв 2017

Новая песня IN THOUSAND LAKES

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“Death Train”, новая песня группы IN THOUSAND LAKES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Age Of Decay", выход которого запланирован на 20 февраля на Xtreem Music:

“Death Train”
“Fall Into The Void”
“I Rise”
“True North”
“Age Of Decay”
“Hunter Of Souls”
“Blind Eyes”
“Ethereal”
“Vanished”
“Wolfzeit”
“4 Walls (Scars)”

IN THOUSAND LAKES Streaming New Song вЂњDeath TrainвЂќ; Age Of Decay Album Details Revealed





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