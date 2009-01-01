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BOBBY BLOTZER: «Не ведитесь на имя RATT » Барабанщик RATT Bobby Blotzer в очередной раз обрушился с критикой на своих бывших коллег по команде, написав большое сообщение на Facebook-странице RATT и призвав всех не «вестись на решение суда по поводу прав на название», так как оно ещё не окончательно и возможны варианты.



«Пять лет я старался собрать этих парней вместе, и тут вдруг СЕЙЧАС они готовы ехать в тур? Я просто хотел поехать в турне. Они — нет. Они не общались друг с другом до тех пор, пока не увидели количество людей, которые мы собирали в прошлом году. Мы дали 70 или около того шоу и собрали денег больше, чем за все туры RATT за прошлые двадцать лет. Я старался сохранить оригинальный состав, и не моя вина, что этого не получилось.



Пока судья не огласит ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение, всё остается в положении статус кво, то есть WBS владеют правами на торговый знак RATT и будут им владеть, пока это решение не будет объявлено. Вот почему вы по-прежнему видите RATT со мной и вот почему они так засуетились после нашего летнего успеха.



У них нет никаких легальных прав или предписаний суда запрещать нам выступать под именем RATT. Однако любой может отправить типа-официальное-письмо кому угодно. Что они и сделали с нашим аншлаговым шоу 29 декабря, нагнав на организаторов страха, что они сказали нам: "Вы не сможете играть, пока не снимете задник" (логотип с именем, чтобы играть как какая-то безымянная команда). И учтите, что это случилось через двадцать минут после того, как я сел в самолет (в третий из трёх раз для этой площадки). На что я ответил: "Да идите на! Ни за что!"»



Ознакомиться с полным перечнем претензий можно ниже.











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