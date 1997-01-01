Фраза, имя группы
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все новости группы
Foreigner
11 янв 2017
:
LOU GRAMM присоединится к FOREIGNER в юбилейном туре
16 дек 2016
:
Оригинальный состав FOREIGNER собрался вместе
23 ноя 2016
:
Новое видео FOREIGNER
18 ноя 2016
:
FOREIGNER выпустят ЕР осенью
22 окт 2016
:
Биография FOREIGNER выйдет в 2017
17 июл 2016
:
FOREIGNER перезаписали хит с Nate'ом Ruess'ом
11 апр 2016
:
Гитарист FOREIGNER подтвердил, что говорил с Lou Gramm'ом о юбилее
10 мар 2016
:
LOU GRAMM о юбилее FOREIGNER
28 янв 2016
:
FOREIGNER выпустят акустический релиз в феврале
8 авг 2015
:
FOREIGNER запишут концерт на благотворительном вечере
19 дек 2014
:
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
6 дек 2014
:
Трейлер нового релиза FOREIGNER
28 окт 2014
:
Концертный релиз FOREIGNER выйдет в декабре
7 авг 2014
:
Бокс-сет FOREIGNER выйдет в октябре
8 июл 2014
:
Бывший вокалист FOREIGNER будет работать с гитаристом группы
18 апр 2014
:
MICK JONES и LOU GRAMM могут выпустить новую музыку FOREIGNER в 2015 году
16 янв 2014
:
Новый сборник FOREIGNER выйдет в январе
5 окт 2013
:
Акустика от FOREIGNER
28 июл 2013
:
Видео с выступления FOREIGNER
3 май 2013
:
LOU GRAMM о реюнионе FOREIGNER
23 окт 2012
:
Mick Jones (FOREIGNER) готов к активной деятельности
12 апр 2012
:
Новый релиз FOREIGNER выйдет в мае
29 фев 2012
:
Гитарист FOREIGNER восстанавливается после операции на сердце
13 авг 2011
:
Бывший вокалист FOREIGNER обвинил нынешний состав группы в том, что они “дурят зрителей”
11 авг 2011
:
FOREIGNER выпустят "Acoustique" в сентябре
30 июл 2011
:
Новая компиляция FOREIGNER выйдет в сентябре
12 ноя 2010
:
Концертный релиз FOREIGNER
29 янв 2010
:
Новый альбом FOREIGNER выйдет в Европе 1 марта
7 авг 2009
:
Подробности о новом альбоме FOREIGNER
сегодня
LOU GRAMM присоединится к
FOREIGNER
в юбилейном туре
LOU GRAMM подтвердил, что он присоединиться к FOREIGNER на сцене для "одной-двух" песен в рамках юбилейного тура.
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Mirakuru
11 янв 2017, 09:01
дабл вижн и хот бладед)
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).