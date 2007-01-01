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*Bad Religion*



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12 июл 2016 : 		 Гитарист BAD RELIGION подверг критике музыкантов BRING ME THE HORIZON:

14 фев 2013 : 		 Новое видео BAD RELIGION

7 фев 2013 : 		 Гитарист BAD RELIGION: "Я никогда не прослушивался в GUNS N' ROSES"

6 ноя 2012 : 		 Новая песня BAD RELIGION

25 июл 2012 : 		 BAD RELIGION приступили к записи

17 янв 2012 : 		 Басист METALLICA сыграл с барабанщиком BAD RELIGION в 'Drum Off Grand Finals'

21 апр 2011 : 		 Новое видео BAD RELIGION

13 ноя 2010 : 		 17 CD BAD RELIGION online!

22 сен 2010 : 		 Новый альбом BAD RELIGION доступен для прослушивания

5 сен 2010 : 		 Новая песня BAD RELIGION

12 авг 2010 : 		 Фронтмен BAD RELIGION выпустит книгу

28 июл 2010 : 		 Детали нового альбома BAD RELIGION

1 июл 2010 : 		 Название нового альбома BAD RELIGION

9 июн 2010 : 		 BAD RELIGION готовы к записи нового альбома

9 мар 2010 : 		 BAD RELIGION собираются подарить фэнам концертный альбом

4 мар 2010 : 		 BAD RELIGION скоро отправятся в студию

6 май 2008 : 		 Подробности о переиздании альбома BAD RELIGION "New Maps Of Hell"

10 июл 2007 : 		 BAD RELIGION: новый альбом доступен в сети

20 мар 2007 : 		 BAD RELIGION: название и трек-лист нового альбома

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Вокалист BAD RELIGION выпускает сольную работу

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Вокалист BAD RELIGION Greg Graffin десятого марта на Anti- выпускает сольную работу, получившую название "Millport". Фрагмент одного из треков можно найти ниже, а полный трек-лист выглядит следующим образом:

01. Backroads Of My Mind
02. Too Many Virtues
03. Lincoln's Funeral Train
04. Millport
05. Time Of Need
06. Making Time
07. Shotgun
08. Echo On The Hill
09. Sawmill
10. Waxwings

BAD RELIGION's GREG GRAFFIN To Release 'Millport' Solo Album In March



greggraffinmillportcd




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