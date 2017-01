сегодня



Вокалист BAD RELIGION выпускает сольную работу Вокалист BAD RELIGION Greg Graffin десятого марта на Anti- выпускает сольную работу, получившую название "Millport". Фрагмент одного из треков можно найти ниже, а полный трек-лист выглядит следующим образом:



01. Backroads Of My Mind

02. Too Many Virtues

03. Lincoln's Funeral Train

04. Millport

05. Time Of Need

06. Making Time

07. Shotgun

08. Echo On The Hill

09. Sawmill

10. Waxwings















