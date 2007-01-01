Вокалист BAD RELIGION выпускает сольную работу

Вокалист BAD RELIGION Greg Graffin десятого марта на Anti- выпускает сольную работу, получившую название "Millport". Фрагмент одного из треков можно найти ниже, а полный трек-лист выглядит следующим образом:
01. Backroads Of My Mind
02. Too Many Virtues
03. Lincoln's Funeral Train
04. Millport
05. Time Of Need
06. Making Time
07. Shotgun
08. Echo On The Hill
09. Sawmill
10. Waxwings
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