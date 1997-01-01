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*Asking Alexandria*



11 янв 2017 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

28 ноя 2016 : 		 Видео с выступления ASKING ALEXANDRIA

2 ноя 2016 : 		 Новое видео вокалиста ASKING ALEXANDRIA

28 окт 2016 : 		 Официальное видео с первого выступления ASKING ALEXANDRIA в новом составе

26 окт 2016 : 		 Видео первого шоу с вернувшимся вокалистом ASKING ALEXANDRIA

24 окт 2016 : 		 DANNY рад вернуться в ASKING ALEXANDRIA

22 окт 2016 : 		 ASKING ALEXANDRIA вернули старого вокалиста

18 сен 2016 : 		 Кавер-версия SLIPKNOT от ASKING ALEXANDRIA

28 май 2016 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA ответил бывшему вокалисту

26 май 2016 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

12 май 2016 : 		 Бывший вокалист ASKING ALEXANDRIA критикует бывших коллег

29 мар 2016 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Последние пару лет мы провели в туре с вокалистом, которому всё было по барабану»

25 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома ASKING ALEXANDRIA

24 мар 2016 : 		 Рассказ о записи нового альбома ASKING ALEXANDRIA

23 мар 2016 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

15 мар 2016 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

5 мар 2016 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

1 фев 2016 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

25 дек 2015 : 		 Обложка нового альбома ASKING ALEXANDRIA

21 окт 2015 : 		 WILDWAYS и NOW I SEE выступят с ASKING ALEXANDRIA

25 сен 2015 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

23 сен 2015 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

9 июл 2015 : 		 Рассказ о туре ASKING ALEXANDRIA

26 июн 2015 : 		 Видео с выступления ASKING ALEXANDRIA

11 июн 2015 : 		 Видео с выступления ASKING ALEXANDRIA

27 май 2015 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

13 май 2015 : 		 ASKING ALEXANDRIA отыграют первое шоу с новым вокалистом

20 фев 2015 : 		 Тизер новой песни ASKING ALEXANDRIA

7 фев 2015 : 		 DANNY WORSNOP об уходе из ASKING ALEXANDRIA: "Время пришло"

27 янв 2015 : 		 ASKING ALEXANDRIA нашли вокалиста?

24 янв 2015 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: "Мы начинаем новую главу!"

23 янв 2015 : 		 ASKING ALEXANDRIA расстались с вокалистом

9 дек 2014 : 		 Концертный релиз ASKING ALEXANDRIA выйдет и через BitTorrent Bundle

18 ноя 2014 : 		 Новый DVD ASKING ALEXANDRIA выйдет в декабре

29 авг 2014 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

23 июл 2014 : 		 Вокалист KORN исполнил кавер-версию DURAN DURAN вместе с ASKING ALEXANDRIA

6 мар 2014 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA и менеджер основали KBB RECORDS

29 ноя 2013 : 		 Барабанщик ASKING ALEXANDRIA: «AVENGED SEVENFOLD становятся следующей METALLICA»

6 ноя 2013 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

12 авг 2013 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

2 авг 2013 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

31 июл 2013 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

24 июл 2013 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

17 июл 2013 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

13 июл 2013 : 		 Превью нового альбома ASKING ALEXANDRIA

1 июл 2013 : 		 Видео всего выступления ASKING ALEXANDRIA

20 май 2013 : 		 Новый альбом ASKING ALEXANDRIA выйдет в августе

30 апр 2013 : 		 Концертное видео ASKING ALEXANDRIA

16 апр 2013 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

29 мар 2013 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

4 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома ASKING ALEXANDRIA

14 янв 2013 : 		 По словам гитариста ASKING ALEXANDRIA, новый альбом будет звучать как микс из старого SLIPKNOT и MÖTLEY CRÜE

24 окт 2012 : 		 ASKING ALEXANDRIA заканчивают работу над альбомом

16 авг 2012 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

24 июл 2012 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

24 май 2012 : 		 Короткометражка от ASKING ALEXANDRIA

2 май 2012 : 		 Тррейлер короткометражки от ASKING ALEXANDRIA

18 июл 2011 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

6 июл 2011 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

24 май 2011 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW с ASKING ALEXANDRIA

24 апр 2011 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW с ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2010 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

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Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

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17 февраля вокалист ASKING ALEXANDRIA Danny Worsnop выпускает сольную работу "The Long Road Home" — еще один трек из этого релиза, "Anyone But Me", доступен для прослушивания ниже.

ASKING ALEXANDRIA's DANNY WORSNOP Releases 'Anyone But Me' Solo Song





dannyworsnop_thelongroadhome




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Altair21
11 янв 2017, 10:08		Да ну его этого ушлёпка. Сабж ток без него удобоваримый альбом и записал, а с ним хуйня какая-то была. Щас опять лажа будет чую, хуйло блядь гнусавое сука.


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