Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA 17 февраля вокалист ASKING ALEXANDRIA Danny Worsnop выпускает сольную работу "The Long Road Home" — еще один трек из этого релиза, "Anyone But Me", доступен для прослушивания ниже.



















