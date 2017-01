сегодня



U.D.O. : «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться» В ходе недавнего интервью "One On One With Mitch Lafon" у бывшего вокалиста ACCEPT и нынешнего вокалиста группы U.D.O. и проекта DIRKSCHNEIDER Udo Dirkschneider'a спросили о его решении продлить тур "Back To The Roots - Farewell To Accept":



«Сейчас мы в туре до начала февраля, потом берем небольшой перерыв и начинаем работать над новым альбомом U.D.O. Но в течение лета — потребуется какое-то время, пока альбом выйдет — есть очень много... людей, которые приглашают нас на фестивали в Европе этим летом, поэтому мы и согласились, почему бы и нет? Так что вместо того, чтобы сидеть дома, почему бы этим не заняться? И пока такой план на 2017. И кто знает, что там будет дальше (смеется)»



На вопрос о том, может ли тур продлиться и до конца 2017, UDO ответил:



«Я не знаю. Посмотрим. Никогда не говори никогда. Ну и пока у людей есть к этому интерес, то почему бы и не продолжить? Это не проблема. Мы в любой момент можем переключиться на U.D.O.; для нас это не проблема. Так что пока есть интерес, большой интерес к тому, что делает DIRKSCHNEIDER, то... »



















