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*U.D.O.*



11 янв 2017 : 		 U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться»

16 окт 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Никаких шансов на реюнион ACCEPT нет»

14 окт 2016 : 		 Концертный трек DIRKSCHNEIDER

1 окт 2016 : 		 Концертный трек DIRKSCHNEIDER

9 авг 2016 : 		 Udo Dirkschneider и его группа номинированы на призы Metal Hammer 2016

28 июл 2016 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет осенью

24 июн 2016 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

17 июн 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «AXL ROSE отлично справляется в AC/DC»

14 июн 2016 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

17 май 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER призвал молодые рок-группы работать на публику

3 май 2016 : 		 DVD DIRKSCHNEIDER выйдет в октябре

28 апр 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER получил награду за самый успешный тур

18 апр 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления DIRKSCHNEIDER

14 апр 2016 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

30 мар 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER'у надоели сравнения его группы с ACCEPT

21 мар 2016 : 		 Видео полного выступления UDO DIRKSCHNEIDER

9 мар 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER о смерти Лемми

4 мар 2016 : 		 DIRKSCHNEIDER снимут DVD

27 фев 2016 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

20 фев 2016 : 		 U.D.O. DIRKSCHNEIDER открыл прощальный тур с материалом ACCEPT

23 окт 2015 : 		 Вокалист U.D.O.: «Мы не ездим только по США и Канаде»

9 окт 2015 : 		 Вокалист U.D.O.: «Хочу закрыть тему ACCEPT»

4 авг 2015 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

19 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

23 май 2015 : 		 Концертный релиз U.D.O. выйдет в июле

28 апр 2015 : 		 Видео с выступления U.D.O.

29 мар 2015 : 		 Видео с выступления U.D.O.

11 мар 2015 : 		 Видео с выступления U.D.O.

24 фев 2015 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: "Важно отображать в лирике события, которые происходят в мире"

7 фев 2015 : 		 Барабанщиком U.D.O. стал сын UDO

3 фев 2015 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER не собирается на пенсию

22 янв 2015 : 		 Новая песня U.D.O.

23 дек 2014 : 		 Из U.D.O. ушел барабанщик

12 дек 2014 : 		 Новое видео U.D.O.

19 ноя 2014 : 		 Обложка нового альбома U.D.O.

15 ноя 2014 : 		 Трек-лист нового альбома U.D.O.

7 окт 2014 : 		 Новый альбом U.D.O. выйдет в январе

25 авг 2014 : 		 U.D.O. приветствует российских поклонников

4 авг 2014 : 		 Видео с выступления U.D.O.

1 июн 2014 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

23 май 2014 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

16 май 2014 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

28 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза U.D.O.

26 фев 2014 : 		 U.D.O. остались на AFM RECORDS

31 янв 2014 : 		 U.D.O. и Marine Corps Orchestra

26 ноя 2013 : 		 Первые четыре альбома U.D.O. выйдут на виниле

16 окт 2013 : 		 Видео с выступления U.D.O.

11 сен 2013 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER был готов вернуться в ACCEPT при условии получения прав на имя группы

2 сен 2013 : 		 U.D.O. о визите в Волгоград

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления U.D.O.

22 июн 2013 : 		 Новое видео U.D.O.

20 май 2013 : 		 Новая песня U.D.O.

17 май 2013 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: 'Меня лучше знают по творчеству U.D.O., нежели по ACCEPT'

4 май 2013 : 		 Новое видео U.D.O.

12 апр 2013 : 		 Видео с выступления U.D.O.

25 мар 2013 : 		 Фотография нового состава U.D.O.

13 мар 2013 : 		 Семпл новой песни U.D.O.

8 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома U.D.O.

19 фев 2013 : 		 Название нового альбома U.D.O.

24 янв 2013 : 		 U.D.O. сменили гитариста

16 янв 2013 : 		 U.D.O. объявили имя гитариста

13 янв 2013 : 		 Переиздания U.D.O. выйдут в феврале

22 дек 2012 : 		 U.D.O. нашли гитариста

28 ноя 2012 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

15 ноя 2012 : 		 Переиздание альбомов U.D.O. выйдет в декабре

13 ноя 2012 : 		 Документальный фильм об U.D.O. в России

9 ноя 2012 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

6 ноя 2012 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

17 окт 2012 : 		 Live In Sofia, Thunderball U.D.O. выйдет на виниле

13 сен 2012 : 		 STEFAN KAUFMANN покинул U.D.O.

16 авг 2012 : 		 Награда вокалиста U.D.O.

4 авг 2012 : 		 DORO PESCH выступила вместе с U.D.O.

23 июл 2012 : 		 Концертный релиз U.D.O. выйдет в сентябре

25 июн 2012 : 		 Обложка нового DVD U.D.O.

2 июн 2012 : 		 Сборник редкостей U.D.O. выйдет на виниле

2 май 2012 : 		 Трейлер нового релиза U.D.O.

12 апр 2012 : 		 Семплы с нового релиза U.D.O.

2 апр 2012 : 		 Трек-лист сборника U.D.O.

30 мар 2012 : 		 Обложка нового релиза U.D.O.

13 фев 2012 : 		 U.D.O. выпустит подборку редких треков

15 янв 2012 : 		 Фронтмен U.D.O. - звезда российского фильма!

26 дек 2011 : 		 Видео с выступления U.D.O.

21 дек 2011 : 		 U.D.O. приедут в Россию в марте

10 дек 2011 : 		 Сын UDO спел с U.D.O.

20 ноя 2011 : 		 Видео с концерта U.D.O. в Софии

14 ноя 2011 : 		 Качественное видео с выступления U.D.O.

26 окт 2011 : 		 U.D.O. снимут концерт в Софии

6 авг 2011 : 		 U.D.O. снимут DVD на Wacken Open Air 2012

29 июл 2011 : 		 Качественное видео с выступления U.D.O.

20 май 2011 : 		 Новое видео U.D.O.

4 май 2011 : 		 Три новые песни U.D.O.

20 апр 2011 : 		 Семпл новой песни U.D.O.

1 апр 2011 : 		 Новое видео U.D.O.

29 мар 2011 : 		 Детали нового альбома U.D.O.

21 мар 2011 : 		 Фрагмент нового сингла U.D.O.

7 мар 2011 : 		 Детали нового сингла U.D.O.

7 фев 2011 : 		 U.D.O. завершили работу над альбомом

20 дек 2010 : 		 Рождественское видео от U.D.O.

17 дек 2010 : 		 Рождественская песня от UDO

13 дек 2010 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER записал рождественский трек

24 ноя 2010 : 		 Выход нового альбома U.D.O. перенесен на май

16 окт 2010 : 		 Выход нового альбома U.D.O. отложен

2 сен 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома U.D.O.

8 авг 2010 : 		 U.D.O. записал новый гимн WACKEN OPEN AIR

2 апр 2010 : 		 U.D.O. вместо двух концертов в Белоруссии выступит в Киеве

22 янв 2010 : 		 Концертные записи U.D.O. доступны для покупки

15 авг 2009 : 		 Новый трек и клип от U.D.O.

28 июл 2009 : 		 Новое видео U.D.O.

7 июл 2009 : 		 Обложка нового альбома U.D.O.

19 июн 2009 : 		 Трек-лист нового альбома U.D.O.

29 май 2009 : 		 Доступны семплы с нового сингла U.D.O.

2 май 2009 : 		 Трек-лист и обложка нового сингла U.D.O.

25 мар 2009 : 		 Сингл и альбом от U.D.O.

20 янв 2009 : 		 U.D.O. работают над новым альбомом и разоблачают клон на MySpace

14 окт 2008 : 		 Украинские концерты U.D.O. отменены

26 сен 2008 : 		 Три концертных трека U.D.O. в сети

12 авг 2008 : 		 Обложка нового альбома U.D.O.

29 июл 2008 : 		 Трек-лист нового DVD от U.D.O.

13 ноя 2007 : 		 Возьми U.D.O. домой

30 окт 2007 : 		 Объявлена дата выхода сборника U.D.O.

23 окт 2007 : 		 Трек-лист и обложка нового сборника U.D.O.

19 сен 2007 : 		 Конкурс UDO

1 сен 2007 : 		 U.D.O. выпустят сборник "Best Of"

25 авг 2007 : 		 UDO спел вместе с STURM UND DRANG

6 авг 2007 : 		 U.D.O. взяли сессионного басиста

13 май 2007 : 		 Видео и информация о бонус треках U.D.O.

17 апр 2007 : 		 Удо Диркшнайдера атаковали летучие мыши во время съемок клипа

30 мар 2007 : 		 Объявлен треклист нового альбома U.D.O.

14 мар 2007 : 		 U.D.O. выпустит новый ЕР в апреле

15 фев 2007 : 		 Анонсировано название нового альбома UDO

19 дек 2006 : 		 Новый альбом U.D.O. в мае

20 янв 2006 : 		 UDO заедет и в Москву

21 окт 2005 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: болезнь вынуждает отложить дуэт с группой АНЖ

4 окт 2005 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER планирует новые дуэты с русскими музыкантами

7 июн 2005 : 		 U.D.O. записывают новый альбом

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U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться»

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В ходе недавнего интервью "One On One With Mitch Lafon" у бывшего вокалиста ACCEPT и нынешнего вокалиста группы U.D.O. и проекта DIRKSCHNEIDER Udo Dirkschneider'a спросили о его решении продлить тур "Back To The Roots - Farewell To Accept":

«Сейчас мы в туре до начала февраля, потом берем небольшой перерыв и начинаем работать над новым альбомом U.D.O. Но в течение лета — потребуется какое-то время, пока альбом выйдет — есть очень много... людей, которые приглашают нас на фестивали в Европе этим летом, поэтому мы и согласились, почему бы и нет? Так что вместо того, чтобы сидеть дома, почему бы этим не заняться? И пока такой план на 2017. И кто знает, что там будет дальше (смеется)»

На вопрос о том, может ли тур продлиться и до конца 2017, UDO ответил:

«Я не знаю. Посмотрим. Никогда не говори никогда. Ну и пока у людей есть к этому интерес, то почему бы и не продолжить? Это не проблема. Мы в любой момент можем переключиться на U.D.O.; для нас это не проблема. Так что пока есть интерес, большой интерес к тому, что делает DIRKSCHNEIDER, то... »

UDO DIRKSCHNEIDER Says 'Back To The Roots' Tour Could Last Another Year








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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Flashback
11 янв 2017, 19:31		"И только я думал, что завязал, как они затащили меня обратно!" (с)

Андрей Light
11 янв 2017, 19:43		Концерт в Питере очень понравился. Но..
Уходя уходи.

Flaming
11 янв 2017, 20:01		Зачем вообще этому туру заканчиваться?
Можно катать до самой смерти.
Кого вообще может интересовать группа УДО в этом веке кроме самого Удо - непонятно.
Полагаю и прежде основной интерес был в том, что они играют Ассерт.
А без его материала турить уж полная шляпа.

vs918
11 янв 2017, 20:34		Кого вообще может интересовать группа УДО в этом веке кроме самого Удо --------не согласен!!! Удо написал куеву тучу отличных песен (БЕЗ АКЦЕПТА)

YuryAntyaskin3
11 янв 2017, 20:49		Только вот ни одна не встанет в один ряд с Winterdreams и Metal Heart.

Man0waR
11 янв 2017, 20:54		Ну, а я лично котирую сольного Удо.

Alexrock
11 янв 2017, 21:20		Встанет. Поезд по России
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