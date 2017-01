все новости группы







11 янв 2017 : Новый альбом SEGRËGATES выйдет зимой



Новый альбом SEGRËGATES выйдет зимой Вдохновленные на творчество легендарными MOTÖRHEAD, SEGRËGATES 27 января на CD и в цифровом варианте выпускают дебютную работу:



“Segrëgates”

“Rock ‘N’ Roll”

“Living Nightmare”

“Miss ‘B’ Havin’”

“Let Battle Commence”

“Traitor Collaborator”

“Sweet Vengeance”

“Step Aside”

“No Regrets”

“Turn It Loose”

