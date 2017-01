сегодня



Новая песня DESECRATE THE FAITH "Angel Eater", новая песня группы DESECRATE THE FAITH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Unholy Infestation", выход которого запланирован на третье марта на Comatose Music:



“Daemones Nos Ave Satanas”

“Predatory Impalement”

“Malignant Divinity”

“Shrine Of Enmity”

“Unholy Infestation”

“Magna Daemonia”

“Ceremonial Invocation”

“Sacrilege Reborn”

“Angel Eater”

“Septic Womb”

“Ascension Of Belial”

“Let Us Burn (The Father, The Son, And The Holy Spirit)”













