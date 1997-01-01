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*Desecrate the Faith*



11 янв 2017 : 		 Новая песня DESECRATE THE FAITH

14 окт 2016 : 		 DESECRATE THE FAITH на Comatose Music

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Новая песня DESECRATE THE FAITH

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"Angel Eater", новая песня группы DESECRATE THE FAITH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Unholy Infestation", выход которого запланирован на третье марта на Comatose Music:

“Daemones Nos Ave Satanas”
“Predatory Impalement”
“Malignant Divinity”
“Shrine Of Enmity”
“Unholy Infestation”
“Magna Daemonia”
“Ceremonial Invocation”
“Sacrilege Reborn”
“Angel Eater”
“Septic Womb”
“Ascension Of Belial”
“Let Us Burn (The Father, The Son, And The Holy Spirit)”

DESECRATE THE FAITH Streaming вЂњAngel EaterвЂќ Track





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