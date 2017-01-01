Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Трейлер нового альбома KREATOR [80]
*C Новым Годом! [32]
*Новое видео BON JOVI [21]
*Фрагмент нового DVD ACCEPT [14]
*Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной [13]
[= ||| все новости группы



*Wrath From Above*



11 янв 2017 : 		 Новая песня WRATH FROM ABOVE

| - |
|||| сегодня

Новая песня WRATH FROM ABOVE

*
zoom
*
* *
“Empire”, новая песня группы WRATH FROM ABOVE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Beyond Ruthless Cold", выход которого запланирован на третье февраля:

“Beyond Ruthless Cold (intro)”
“Prevail”
“Permafrost”
“They Came At Night”
“Storm The Sky”
“Empire”
“Scorched Ground (interlude)”
“Besieged”
“Concealed Weapons”
“World’s Burning”
“Everlast”

FranceвЂ™s WRATH FROM ABOVE Announce Beyond Ruthless Cold Debut; вЂњEmpireвЂќ Track Streaming




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 172

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Crematory Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом