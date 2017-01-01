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Новая песня WRATH FROM ABOVE
“Empire”, новая песня группы WRATH FROM ABOVE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Beyond Ruthless Cold", выход которого запланирован на третье февраля:
“Beyond Ruthless Cold (intro)”
“Prevail”
“Permafrost”
“They Came At Night”
“Storm The Sky”
“Empire”
“Scorched Ground (interlude)”
“Besieged”
“Concealed Weapons”
“World’s Burning”
“Everlast”
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