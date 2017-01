сегодня



Новая песня WRATH FROM ABOVE “Empire”, новая песня группы WRATH FROM ABOVE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Beyond Ruthless Cold", выход которого запланирован на третье февраля:



“Beyond Ruthless Cold (intro)”

“Prevail”

“Permafrost”

“They Came At Night”

“Storm The Sky”

“Empire”

“Scorched Ground (interlude)”

“Besieged”

“Concealed Weapons”

“World’s Burning”

“Everlast”











+0 -1



просмотров: 172