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все новости группы
Mastic Scum
11 янв 2017
:
Кавер-версия METALLICA от MASTIC SCUM
10 авг 2016
:
Фрагмент нового DVD MASTIC SCUM
22 апр 2016
:
Трейлер нового DVD MASTIC SCUM
14 апр 2016
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Обложка нового DVD MASTIC SCUM
25 мар 2016
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Новый DVD MASTIC SCUM выйдет в мае
7 май 2015
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Новое видео MASTIC SCUM
10 май 2014
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Новое видео MASTIC SCUM
3 фев 2014
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Новая песня MASTIC SCUM
17 янв 2014
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Концертное видео MASTIC SCUM
2 дек 2013
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Семплы новых песен MASTIC SCUM
20 ноя 2013
:
Видео с текстом MASTIC SCUM
11 ноя 2013
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Новая песня MASTIC SCUM
21 окт 2013
:
Трейлер нового альбома MASTIC SCUM
2 окт 2013
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Обложка и трек-лист нового альбома MASTIC SCUM
5 июн 2013
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Новый альбом MASTIC SCUM выйдет в сентябре
4 мар 2013
:
Выход нового альбома MASTIC SCUM отложен
19 дек 2012
:
MASTIC SCUM о новых треках
26 ноя 2012
:
Кавер-версия PANTERA от MASTIC SCUM
16 окт 2012
:
Новый альбом MASTIC SCUM выйдет в марте
8 май 2012
:
MASTIC SCUM на MASSACRE RECORDS
26 мар 2012
:
Погиб бывший вокалист MASTIC SCUM
3 июн 2011
:
MASTIC SCUM работают над новым материалом
5 июл 2010
:
Новое видео MASTIC SCUM
11 ноя 2009
:
Трейлер к новому альбому MASTIC SCUM
28 окт 2009
:
Новая песня MASTIC SCUM
25 сен 2009
:
Подробности о новом альбоме MASTIC SCUM
14 авг 2009
:
MASTIC SCUM завершили запись альбома
11 янв 2009
:
MASTIC SCUM готовятся к записи
сегодня
Кавер-версия METALLICA от
MASTIC SCUM
MASTIC SCUM опубликовали собственное прочтение нетленной классики METALLICA “Damage Inc.”.
+3
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1
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гладиатор
11 янв 2017, 18:14
Очень даже ничего.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).