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*Трейлер нового альбома KREATOR [80]
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*Mastic Scum*



11 янв 2017 : 		 Кавер-версия METALLICA от MASTIC SCUM

10 авг 2016 : 		 Фрагмент нового DVD MASTIC SCUM

22 апр 2016 : 		 Трейлер нового DVD MASTIC SCUM

14 апр 2016 : 		 Обложка нового DVD MASTIC SCUM

25 мар 2016 : 		 Новый DVD MASTIC SCUM выйдет в мае

7 май 2015 : 		 Новое видео MASTIC SCUM

10 май 2014 : 		 Новое видео MASTIC SCUM

3 фев 2014 : 		 Новая песня MASTIC SCUM

17 янв 2014 : 		 Концертное видео MASTIC SCUM

2 дек 2013 : 		 Семплы новых песен MASTIC SCUM

20 ноя 2013 : 		 Видео с текстом MASTIC SCUM

11 ноя 2013 : 		 Новая песня MASTIC SCUM

21 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома MASTIC SCUM

2 окт 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MASTIC SCUM

5 июн 2013 : 		 Новый альбом MASTIC SCUM выйдет в сентябре

4 мар 2013 : 		 Выход нового альбома MASTIC SCUM отложен

19 дек 2012 : 		 MASTIC SCUM о новых треках

26 ноя 2012 : 		 Кавер-версия PANTERA от MASTIC SCUM

16 окт 2012 : 		 Новый альбом MASTIC SCUM выйдет в марте

8 май 2012 : 		 MASTIC SCUM на MASSACRE RECORDS

26 мар 2012 : 		 Погиб бывший вокалист MASTIC SCUM

3 июн 2011 : 		 MASTIC SCUM работают над новым материалом

5 июл 2010 : 		 Новое видео MASTIC SCUM

11 ноя 2009 : 		 Трейлер к новому альбому MASTIC SCUM

28 окт 2009 : 		 Новая песня MASTIC SCUM

25 сен 2009 : 		 Подробности о новом альбоме MASTIC SCUM

14 авг 2009 : 		 MASTIC SCUM завершили запись альбома

11 янв 2009 : 		 MASTIC SCUM готовятся к записи

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Кавер-версия METALLICA от MASTIC SCUM

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MASTIC SCUM опубликовали собственное прочтение нетленной классики METALLICA “Damage Inc.”.

MASTIC SCUM Cover METALLICAвЂ™s вЂњDamage Inc.вЂќ; Audio Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

гладиатор
11 янв 2017, 18:14		Очень даже ничего.


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