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*Трейлер нового альбома KREATOR [80]
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*Crest of Darkness*



11 янв 2017 : 		 Новое видео CREST OF DARKNESS

2 дек 2016 : 		 Новая песня CREST OF DARKNESS

22 ноя 2016 : 		 Новое видео CREST OF DARKNESS

26 окт 2016 : 		 ESPEN REBOLI BJERKE на новом альбоме CREST OF DARKNESS

28 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CREST OF DARKNESS

10 фев 2015 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от CREST OF DARKNESS

19 янв 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового EP CREST OF DARKNESS

6 янв 2015 : 		 CREST OF DARKNESS записали кавер-версию ALICE COOPER

23 сен 2014 : 		 Смена состава в CREST OF DARKNESS

20 фев 2013 : 		 Новое видео CREST OF DARKNESS

7 фев 2013 : 		 Новая песня CREST OF DARKNESS

22 янв 2013 : 		 Тизер нового альбома CREST OF DARKNESS

8 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CREST OF DARKNESS

16 ноя 2012 : 		 Участники CREST OF DARKNESS в трибьют-концерте QUORTHON'y

17 окт 2012 : 		 Новый альбом CREST OF DARKNESS выйдет в феврале

29 сен 2012 : 		 Смена состава в CREST OF DARKNESS

12 ноя 2010 : 		 CREST OF DARKNESS завершили работу над альбомом

21 дек 2006 : 		 CREST OF DARKNESS закончили запись нового альбома

21 ноя 2006 : 		 Новости от CREST OF DARKNESS

19 мар 2006 : 		 CREST OF DARKNESS работают над новым материалом

26 сен 2005 : 		 CREST OF DARKNESS работают над новым материалом и концертным DVD

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Новое видео CREST OF DARKNESS

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"My Black Bride", новое видео группы CREST OF DARKNESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Welcome The Dead", выходящего 13 января на виниле.

CREST OF DARKNESS Premier вЂњMy Black BrideвЂќ Music Video





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