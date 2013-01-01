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*Damnations Day*



11 янв 2017 : 		 Новый альбом DAMNATIONS DAY выйдет весной

23 сен 2013 : 		 Новый альбом DAMNATIONS DAY доступен для прослушивания

17 сен 2013 : 		 Новое видео DAMNATIONS DAY

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Новый альбом DAMNATIONS DAY выйдет весной

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DAMNATIONS DAY объявили о заключении контракта с лейблом Sensory Records, на котором 24 марта состоится выпуск нового альбома "A World Awakens". Запись и сведение проводил Dean Wells в Wells Productions, а мастеринг выполнил Jacob Hansen (Volbeat, Kamelot, Wolverine):

“The Witness”
“Dissecting The Soul”
“Colours Of Darkness”
“I Pray”
“Into Black”
“To Begin Again”
“The Idol Counterfeit”
“A World Awakens”
“Diagnose”

AustraliaвЂ™s DAMNATIONS DAY Sign With Sensory Records; A World Awakens Album Due In March




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