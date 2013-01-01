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Новый альбом DAMNATIONS DAY выйдет весной DAMNATIONS DAY объявили о заключении контракта с лейблом Sensory Records, на котором 24 марта состоится выпуск нового альбома "A World Awakens". Запись и сведение проводил Dean Wells в Wells Productions, а мастеринг выполнил Jacob Hansen (Volbeat, Kamelot, Wolverine):



“The Witness”

“Dissecting The Soul”

“Colours Of Darkness”

“I Pray”

“Into Black”

“To Begin Again”

“The Idol Counterfeit”

“A World Awakens”

“Diagnose”











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