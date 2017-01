сегодня



IN FLAMES номинированы на Грэммис IN FLAMES в восьмой раз оказались в списке номинантов на Грэммис, шведского аналога Грэмми. Группа претендует на награду в категории “Hard Rock/Metal Album Of The Year” за новую работу "Battles" и будет бороться за нее с GHOST и DARK TRANQUILLITY. Церемония вручения призов состоится 28 февраля.











