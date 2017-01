сегодня



METALLICA впервые исполнила два новых трека На выступлении 11 января в Сеуле METALLICA впервые исполнила два новых трека, "Now That We're Dead" и "Halo On Fire":



01. Hardwired

02. Atlas, Rise!

03. Sad But True

04. Wherever I May Roam

05. The Unforgiven

06. Now That We're Dead (live debut)

07. Moth Into Flame

08. Harvester Of Sorrow

09. Halo On Fire (live debut)

10. The Four Horsemen

11. One

12. Master Of Puppets

13. For Whom The Bell Tolls

14. Fade To Black

15. Seek & Destroy



Encore:



16. Battery

17. Nothing Else Matters

18. Enter Sandman





















