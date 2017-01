сегодня



Новый альбом OBITUARY выйдет весной OBITUARY выпустят новую работу, получившую название "Obituary", 17 марта на Relapse:



01. Brave

02. Sentence Day

03. Lesson In Vengeance

04. End It Now

05. Kneel Before Me

06. It Lives

07. Betrayed

08. Turned To Stone

09. Straight To Hell

10. Ten Thousand Ways To Die















+5 -3



( 5 ) просмотров: 1211