Лидер MEGADETH : «Я давно забил на то, что METALLICA играет мои песни» Лидер MEGADETH Dave Mustaine был гостем подкаста Rolling Stone "My Life In 15 Songs", где выбирал песни, ставшие поворотными в его карьере, и одним из таких треков стал "Ride The Lightning":



«Есть такие риффы, которые ты слышишь и понимаешь, кто их создал. И я не говорю сейчас о том, что написал я. Так, в "Ride The Lightning" и "Leper Messiah" и с первого альбома есть определённые куски, которые похожи на MEGADETH, потому что ты можешь сделать со своим инструментом всё, что угодно, если им хорошо владеешь. И я считаю, что они отлично с этим справились.



Я не сочинил всю музыку в "Ride The Lightning". Lars написал интро, потом следующую часть написал я, и следующую тоже я, а потом и ещё одну, а потом была его, а следующие три мои, и в итоге... Да кто считал-то?



Я давно забил на то, что они используют мои песни. Можно исходить на говно или просто отпустить — ничего не поменяется. В итоге получились две отличные команды. Мы друзья. Всё уже случилось. Да ёпрст, я простил David'a после того, как он судился со мной и требовал 18,5 миллионов, я могу простить всех тех, кто использует мои песни. И если честно, если бы не было этой машины, которую мы придумали — а я говорю, что это сделали МЫ — и я считаю, что они сделали всё как надо. Я очень горжусь ими».



Dave добавил: «Но когда в 1985-м нужно было выпускать "Killing", мне нужно было идти дальше. Весь этот материал был у меня в голове, всю эту подборку я просто не успел показать парням. И мы пошли своим, очень простым путём. Я не помню, кто это сказал конкретно, но это было подмечено очень точно: "METALLICA как RAMONES, а MEGADETH — это THE CLASH". И, быть может, это одни из лучших слов, что я слышал в своей жизни. Я слышал и ещё одно сравнение: "METALLICA как IRON MAIDEN, в то время как MEGADETH — это LED ZEPPELIN", и подумал: "А этот вариант тоже выглядит неплохо". И такие сравнения потому, что мы более замороченные и сложные, чем они».







