12 янв 2017



Профессиональное видео с выступления BLOTZER-Less RATT Профессиональное видео исполнения классики RATT в составе Stephen Pearcy, Juan Croucier и Warren DeMartini "Wanted Man" первого октября в рамках Monsters Of Rock Cruise West, также известного как Monsterwood, доступно ниже.















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